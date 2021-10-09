بعد فتح باب التسجيل.. وزير التموين يحسم موضوع إضافة مواليد جدد على البطاقات

كتب- مصراوي:

نفى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ما تردد بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

وأشار الوزير - في تصريح على هامش تفقده لمخزن الشركة العامة لتجارة الجملة بمركز الزقازيق - إلى أن إضافة المواليد تتطلب توفير اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن قبول عملية التسجيل لا تعني إضافة المواليد، لكن تشكيل قاعدة بيانات دقيقة حول المستفيدين من الدعم.

ولفت إلى استمرار إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا وفقا لقرار رقم 62 لعام2021، مؤكدا استمرار فتح عمليات الفصل الاجتماعي والانتقال من محافظة لأخرى في المكاتب التموينية أو من خلال بوابة (مصر الرقمية)، منوها باستمرار فتح باب التظلمات من خلال مدريات التموين.

وفيما يتعلق بتوافر اللحوم، أكد المصيلحي توافر اللحوم في جميع المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سواء اللحوم المبردة أو اللحوم السودانية.

من جانب آخر، حذر المصيلحي، المواطنين من ترك البطاقات التموينية لدى بقالي التموين، محذار من أنه في حالة تركها أكثر من مرة ستتم مصادرة البطاقة، منبها إلى ضرورة زيادة وعي المواطن للحفاظ على حقه.​