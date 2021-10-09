تعريفة المواصلات.. تحذير برلماني من استغلال زيادة أسعار البنزين

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة والمحافظين بصفة خاصة، بالرقابة الصارمة على وسائل النقل وعدم الاتجاه إلى رفع تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين.

وقال زين الدين، في بيان له اليوم السبت، إنه لا يوجد أي مبرر لزيادة تعريفة أجرة المواصلات بالمحافظات؛ لوجود ثبات في أسعار السولار الذي تعتمد عليه سيارات ومركبات النقل العام والسرفيس، مطالبًا المحافظين بالقيام بشن حملات على مواقف السرفيس والميكروباص؛ للتأكد من عدم زيادة التعريفة.

وحذر النائب من الاتجاه إلى فرض أية زيادات في تعريفة المواصلات على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا أن أسعار السولار ثابتة ولم تتغير، مؤكدًا أن مسؤولية الرقابة على وسائل المواصلات هي من اختصاص المحليات، وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع السنوي؛ بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًّا.

تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 7 جنيهات بدلًا من 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين بدلًا من 8 لبنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95 بدلًا من 9 جنيهات.