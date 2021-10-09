ديفارت لاب ترعى مؤتمر "نحو صحة أفضل للمرأة الحامل وجنينها" بمكتبة الإسكندرية

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انطلقت فعاليات المؤتمر الطبي الخامس والثلاثين، الذي تنظمه الشركة الوطنية "ديفارت لاب" بمكتبة الإسكندرية، تحت شعار «نحو صحة أفضل للمرأة»، بحضور نخبة من استشاري أمراض النساء والتوليد من مختلف جامعات مصر، وبمشاركة خبراء وأخصائيين وباحثين في الغذاء والتغذية والصحة.

تناول المؤتمر خلال جلساته كل ما يخص صحة المرأة الحامل وجنينها وكذلك تأخر الإنجاب من خلال محاضرات ألقاها نخبة من الاساتذة والمتخصصين، منهم الدكتور أشرف قرطام استشاري أمراض النساء والتوليد والذي أشار خلال محاضرته إلى علاقة الحديد والأنيميا بسلامة الحمل وتأثير نقص الحديد علي صحة المرأة الحامل وجنينها، لافتا إلي دور منتج شركة ديفارت لاب "فرافيرو ٢٧"، كعلاج فعال بدون أعراض جانبية.

كما تناول الدكتور أبو بكر النشار، استشاري النساء والتوليد، دور الكالسيوم وتأثير نقصه علي المرأة الحامل والجنين، مرشحا تناول دواء الماتريكس وهو منتج ديفارت لاب الفعال في هذا الشأن.

وناقش الدكتور شريف جعفر، استشاري امراض النساء والتوليد، دور مضادات الأكسدة وعلاقة الأكسدة بتأخر الحمل، مشيرا إلي أن الحل هو إضافة مضادات الأكسدة لحالات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب لتعزيز فرص نجاح الحمل.

من جهتها، أوضحت الدكتور رودينا علي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، أسباب الإجهاض المتكرر وطرق علاجه، لافتة الي توجيهات القيادة السياسية نحو توفير صحة أفضل للمرأة من خلال تكثيف المؤتمرات الطبية بالتنسيق مع الشركات الوطنية وعلي رأسهم شركة ديفارت لاب، والتي تحرص علي انتظام مؤتمراتها الطبية لمناقشة كل ما هو جديد بشأن صحة المرأة والطفل.

أضافت استشاري النساء والتوليد أن هناك أسباب جينية للإجهاض المتكرر لدي المرأة وآخري مرضية يسهل علاجها من خلال تناول الأدوية مضادة

للأكسدة والمتوافرة بالأسواق بأسعار متاحة للجميع.

كما أشارت دكتورة رودينا إلي أنه من ضمن أسباب الإجهاض المتكرر لدي المرأة تعرضها للتلوث البيئي أو الضغوط العصبية التي قد تتعرض إليها المرأة، موضحة أهمية تناول مضادات الأكسدة التي تحتوي علي الزنك والأوميجا 3، مؤكدة أن منتج شركة ديفارت لاب،" الأوكسي فري"، يجمع مجموعة متكاملة من مضادات الأكسدة في منتج واحد.

واختتمت موجهة نصيحة للمرأة المصرية بالحرص علي زيارة طبيب النساء والتوليد قبل وبعد الزواج من أجل صحة انجايية افضل.

وخلال فاعليات المؤتمر الطبي لديفارت لاب، شاركت الدكتورة شيماء الجبالي استشاري النساء والتوليد، موضحة تأثير نقص الحديد علي المرأة الحامل.

كما أشارت الدكتورة رشا بلال استشاري النساء والتوليد، إلي أهمية الكالسيوم أثناء فترة الحمل والرضاعة، مؤكدة أن الكالسيوم من العناصر المهمة، وقديما كان علي هيئة املاح ، ينصح المرأة الحامل بتناوله خلال فترة حملها حفاظا علي صحة الجنين، ولكن كان هناك شكوي متكررة بسبب أعراضه الجانبية منها مشاكل في الهضم، بالإضافة إلي المشكلة التي كانت تواجه الأطباء وهي التداخل الدوائي بين الحديد والكالسيوم، منوهة إلي دور الشركات المصرية وعلي رأسهم ديفارت لاب بتوفير منتج كالسيوم بدون أعراض جانبية، قدم حلولا مرضية ورائعة لكل المشاكل التي كانت تواجه الأطباء بهذا الشأن وهو الماتريكس.

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