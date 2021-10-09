بعد زيادة أسعار البنزين.. لماذا لم تتأثر أجرة المواصلات؟

كتب- محمد نصار:

للمرة الثانية على التوالي ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع أجرة المواصلات أو تعريفة الركوب سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعضها.

وطبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة جديدة هي الثانية خلال 3 أشهر في سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من صباح أمس الجمعة.

وجاءت الزيادة الجديدة على النحو التالي:

- 7 جنيهات للتر البنزين 80.

- 8.25 جنيه للتر البنزين 92.

- 9.25 جنيه للتر البنزين 95.

- تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

- تحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم كوقود للسيارات بـ 375 قرشًا.

كانت الحكومة أقرت زيادة في الأسعار خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 25 قرشا للتر، كما شملت الزيادة الأخيرة المطبقة أمس الجمعة زيادة 25 قرشا للتر أيضا، ليكون إجمالي الزيادة 50 قرشا لكل لتر خلال 3 أشهر.

وقال اللواء إبراهيم عوض، متحدث محافظة القاهرة والسكرتير العام، إن تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل داخل المحافظة كما هي دون أي زيادة.

وأضاف عوض، لمصراوي، أن ثبات تعريفة الركوب دون زيادة يسري على سيارات السرفيس والنقل العام بالقاهرة.

وأوضح اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن أسعار تذاكر الهيئة كما هي دون زيادة رغم ارتفاع أسعار البنزين.

وأضاف علي، لمصراوي، أن زيادة أسعار البنزين لم تؤثر على أجرة الركوب على خطوط الهيئة لأن الزيادة لا تشمل السولار وهو المستخدم في عمليات التشغيل فضلا عن الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ خطة طموحة للتحول نحو التشغيل الأخضر الصديق للبيئة من خلال تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز بدلا من السولار وإدخال مركبات كهربائية حديثة للهيئة أو أخرى تعمل بالغاز.

وبحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، أوصت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.