نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات استعدادًا لبدء العام الدراسي

كتب- مينا غالي:

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسي، وتلقي أية شكاوى والعمل على حلها؛ ومنها أية إصابات محتملة لفيروس كورونا، لسرعة التواصل مع الجهات الصحية وضمان تلقي المعلم الخدمة والرعاية المناسبة، على أن تكون غرفة العمليات برئاسة محمد عبد الله، الأمين العام للنقابة.

ووجه الزناتي، في بيان له اليوم السبت، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة؛ لسرعة حل أية مشكلات تخص المعلمين خلال العام الدراسي.

وتابع الزناتي بأنه وجه أيضًا النقابات الفرعية واللجان النقابية بعمل زيارات ميدانية للمدارس؛ للاطمئنان على المعلمين، والتأكد من اتباع شروط السلامة الصحية من ارتداء الكمامات وتوافر الكحول والمطهرات؛ للحفاظ على سلامتهم خلال عملهم، مشددًا على توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر.

وهنَّأ نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب جميع معلمي مصر بمناسبة العودة إلى الدراسة، مشيرًا إلى أنه قرار صائب من الدولة بانتظام العملية التعليمية في المدارس التي تحقق أفضل طريقة لتعليم الطلاب، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه المعلم في تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.

وأوضح محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ورئيس غرفة عمليات النقابة، أنه تم تخصيص رقم واتس آب 01555208606؛ ‏لتلقي شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية؛ لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أية مشكلة.

وأضاف عبد الله أن غرفة العمليات المركزية سوف تتلقى أية شكوى على مدار اليوم الدراسي لحلها فورًا .