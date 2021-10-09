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بالصور.. السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية

03:37 م السبت 09 أكتوبر 2021
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كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد قاعات وأجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة 1500 عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

وتبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم موجها بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.

عبدالفتاح السيسي المنتجات التراثية الحرف اليدوية السيسي

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