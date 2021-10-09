تضمن انتظام العام الدراسي.. برلماني يشيد بإجراءات "التعليم" استعدادًا للدراسة

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده التام جميع الإجراءات التي قررتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن التطبيق الحقيقي والحاسم لهذه الإجراءات يضمن تحقيق النجاح لانتظام العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ اليوم، موجهًا التحية والتقدير إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الإجراءات المهمة التي وضعتها الوزارة.

وطالب عبد الحميد، في بيان له اليوم السبت، قيادات الوزارة والمحافظين بالمتابعة الحقيقية لتطبيق جميع الإجراءات؛ وفي مقدمتها تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية؛ للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب؛ سواء في الخروج أو الدخول إلى الفصول، تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، معلنًا تأييده أن يكون الحضور يوميًّا وإلزاميًّا مع الحفاظ على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد مخالطته حالة إصابة مؤكدة، وتوزيع أجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كل المدارس بواقع جهازين لكل مدرسة، وتوفير مستلزمات التعقيم اللازمة للمدارس، مع التنبيه على مديري المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة.

وأعلن عبد الحميد تأييده الإجراء الذي قررته الوزارة بعدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقي اللقاح أو أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًّا، مع توعية الطلاب أثناء الإذاعة المدرسية بأهمية مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على نظافة الفصول ودورات المياه وتعقيمها، إضافة إلى حرص الوزارة على انتظام العام الدراسي الجديد؛ خصوصًا التلاميذ من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، وجميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.