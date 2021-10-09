وصول أول رحلة للخطوط الليبية إلى مطار القاهرة بعد توقف 7 سنوات

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية، القادمة من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، في أول تشغيل لها بعد توقف دام 7 سنوات، بسبب الاحداث التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية.

قالت مصادر بالمطار وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية رحلة رقم LN202 إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مطار معيتيقة على متنها نحو راكبا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونظم مطار القاهرة الدولي، احتفالية بروتوكولية داخل مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بوصول أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الليبية من طراز A330 إلى مطار القاهرة بعد غياب عدة سنوات، حيث يتم استقبالها باحتفالية رش المياه على جسم الطائرة فور وصولها إلى المطار، وسط تقديم كافة التسهيلات لركاب الرحلة.

ومن المقرر أن تغادر رحلة شركة الخطوط الليبية مطار القاهرة، في غضون ساعتين عائدة إلى ليبيا على متنها 255 راكبا.

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