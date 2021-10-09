طلب برلماني بالتوسع في إقامة معارض دولية للحرف اليدوية والمنتجات التراثية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة بفضل جهود القيادة السياسية؛ ففي الوقت الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات، تواصل العمل والبناء وتنفيذ خطة التنمية الشاملة، ولعل الاقتصاد القومي أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام رئيس الجمهورية.

وأشار سلطان، في بيان له اليوم السبت، إلى أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرص عمل للشباب؛ مما يسهم بقوة في خفض معدلات البطالة، وتشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة التي تفتح آفاقًا جديدة للحرف اليدوية التي تعد عصب المشروعات الصغيرة، وبالتالي قاطرة الصناعة الوطنية؛ خصوصًا أن هذه المشروعات لا تتطلب رأسمالًا كبيرًا، وفي نفس الوقت جهاز تنمية المشروعات جاهز لتمويل أفكار الشباب وترجمتها إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاهتمام بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية يسهم بقوة في تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في هذه الصناعات الصغيرة؛ مما سيُقلل من استيراد المنتجات من الخارج، وهذا بدوره سيسهم في توفير العملة الصعبة، وفتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التي تتميز بها الدولة المصرية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التوسع في إقامة معارض خارجية للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

وقالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الحرف اليدوية والمنتجات التراثية أصبحت تحظى باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية، لدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل؛ مما يساهم في خفض نسبة البطالة.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، خطوة تؤكد مدى اهتمام الدولة بهذه الحرف والمنتجات التراثية.

وأكدت رشاد أن الدولة تهدف أيضًا إلى فتح آفاق أوسع لانتشار الحرف اليدوية والمنتجات التراثية وتطورها وتشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المعرض يشارك فيه العديد من المشروعات من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة.