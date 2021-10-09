لجيزة: تشميع محال مخالفة وضبط "تكاتك" ورفع إشغال بحدائق الأهرام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقطاع هضبة الأهرام وجميع قطاعات الحي، شنت أكبر حملة إشغالات ليلية علي القطاع شملت شوارع الثروة المعدنية والجيش والضغط والخزان.

وبحسب بيان اليوم، استهدفت الحملة، رفع كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين، مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء والتحفظ على عدد كبير من مركبات التوك توك التي تعيق حركة الماره والمرور والقضاء نهائيا على المظاهر العشوائية والمخالفات والتي تسئ إلى المظهر الحضاري ولتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط ومصادره عدد ( ٢٤٠ ) حالة إشغال متنوعة وعدد ( ١٠ ) توك توك وعدد ( ٢ ) تروسيكل وعدد ( ٣ ) موتسيكل دليفري وعدد ( ٤ ) ثلاجات عرض كما تم غلق وتشميع عدد ( ٥ ) محلات بدون ترخيص وتم مصادره المضبوطات وإيداعها بمخزن الهضبه وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيالهم.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظه الجيزة، بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن وتحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.​