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حار وشديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد "بيان بالدرجات"

02:07 م السبت 09 أكتوبر 2021
حار وشديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد "بيان بالدرجات"

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إنه يسود غدا الأحد -نهارا- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس خلال فترة الليل، يكون لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المتفرقة المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة السواحل الشمالية

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