نقل عالمي متميز| تفاصيل إخراج مباراة مصر وليبيا بتقنية 4k.. وموقف الدوري

كتب- مينا غالي:

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن نقل مباراة مصر وليبيا هو بداية تعاون مثمر ومتميز مع قناة "أون تايم سبورتس"؛ حيث تم نقل المباراة بأحدث التقنيات، لتنفيذ نقل عالمي ومتميز لإسعاد وإمتاع جماهير الكرة.

وأضاف زين: أثبتنا نجاحنا في النقل بجودة تقنية 4k، والقادم أفضل، موجهًا التحية والتقدير إلى أبناء "الوطنية للإعلام"، مشيرًا إلى أن هناك دورات تدريبية للمخرجين من أجل رفع الكفاءة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التحية والشكر لأطقم عمل نقل المباراة؛ لما قدموه من جهد متميز باحترافية ومهنية، وهنَّأ المنتخب المصري الوطني لكرة القدم على فوزه بمباراة أمس على نظيره الليبي، متمنيًا له التوفيق في المباريات المقبلة.

ووجه ألبرت شفيق، رئيس مجموعة قنوات "أون"، التحية إلى فريق إخراج المباراة، وكتب في منشور على صفحته عبر "فيسبوك": "شكر خاص لرجال (أون تايم سبورت) اللي ليهم ٣ أيام بيشتغلوا بدون نوم؛ علشان الصورة تطلع بالكواليتي اللي حضراتكم شُفتوها".

وكشف محمد عظيمة، مخرج مباراة مصر وليبيا، عن تفاصيل إخراج المباراة، مشيرًا إلى أنه تم إخراجها بسيارة بث بالوحدة k4؛ وهي الوحدة التي يتم تشغيلها لأول مرة في حدث مباشر، حيث تم نقل المباراة بـ20 كاميرا.

وقال عظيمة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي": "كان هناك تعاون مثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام، التي وفَّرت لنا سيارة البث وفريق تصوير المباراة، بينما تم الإخراج والإنتاج والبث من قِبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، كاشفًا عن أن الصعوبة التي وجدت في المباراة كانت بسبب أن سيارة البث نزلت الخدمة لأول مرة، ولم تكن قد نفذت أي نقل على الهواء من قبل.

وأضاف مخرج مباراة مصر وليبيا: "التدريب على العمل بتقنية الـk4 كان على السيارة دون أن تتحرك من مكانها؛ لكن الحمد لله خرجت بصورة مثالية وحازت إعجاب الشعب المصري؛ وهذا الأمر هو الأهم بالنسبة إلينا".

وكشف عظيمة عن أن تقنية الـk4 كي تظهر بتلك الجودة، تحتاج إلى قناة تنقل بنفس التقنية، وكذلك جهاز تليفزيون البث، وبالتالي لا تستقبل تلك التقنية أية قناة عادية، مؤكدًا أن المشاهدين استقبلوا الإشارة في المنازل بتقنية full hd، في حين أن الـ"أوبي فان" (سيارة البث) كانت كل معداتها بجودة 4k".

وأكد مخرج مباراة مصر وليبيا أن ما تم تقديمه في مباراة مصر وليبيا هو أبسط شيء يمكن تقديمه للجمهور؛ لأنه من المهم أن يشاهد أحداثًا تقام في بلده بصورة نظيفة وشاشة تليق به، معقبًا: حينما كان الدوري متوقفًا، اعتادت الجماهير على مشاهدة الدوريات الأوروبية، والتي تخرج بجودة عالية للغاية وكأنها حفلة، وبالتالي نحن ينقصنا فقط الجمهور في المدرجات؛ لنضاهي ما تقدمه الدوريات الأوروبية من وجبة دسمة لعشاق كرة القدم.

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن إخراج بطولة الدوري المصري؛ خصوصًا أنه تم استقدام سيارة البث الـ4k مؤخرًا، وظهرت نتائجها لأول مرة في مباراة مصر وليبيا، على أن يتم استخدامها في مباريات مهمة في الدوري المصري الموسم المقبل.