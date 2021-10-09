ضبط 20 فأرا نادرا.. الحكومة تشن حملة جديدة على سوق الجمعة

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كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة شنت حملة جديدة أمس على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحي الخليفة بالتنسيق مع الوزارة وشرطة المرافق والطب البيطري بالمحافظة والحي لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التي يتم بيعها بالسوق.

وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم السبت، أنه تم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط 9 كلاب مختلفة الأنواع والأحجام و4 قطط متنوعة و3 عصافير نادرة و20 فأرا من الأنواع النادرة والزينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المضبوطات للطب البيطري لتسلمها لحديقة الحيوان.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لاستمرار الحملات الدورية الأسبوعية على سوق الجمعة لغلقه وضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ومنع تكرار الواقعة والتنبيه على مسئولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة.