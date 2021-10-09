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ضبط أقراص مخدرة مع راكبين قادمين من إيطاليا بمطار القاهرة

12:38 م السبت 09 أكتوبر 2021
ضبط أقراص مخدرة مع راكبين قادمين من إيطاليا بمطار القاهرة

المضبوطات

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب عدد من الأقراص المخدرة، أخفاها راكبين مصريين فور وصولهما من إيطاليا داخل حقائبهما، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

اشتبه سامح أبوزيد رئيس قسم الجمارك في راكب مصري قادم من إيطاليا بدت عليه علامات الاضطراب والقلق، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة إير كايرو، رقم 804 القادمة من ملبينزا، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سامي مأمور الجمرك تلاحظ وجود كمية من الأدوية في إحدى حقائبه، وبالعرض على شريف بركات مدير إدارة الحركة المشرف على الصالة، قام بتكليف محمود إمام مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه، وتبين وجود 16 شريطا بكل شريط 14 قرصا بإجمالي 224 قرصا من عقار أوكسي (Oxy contin) المدرج بجداول المخدرات.

والمحاولة الثانية على نفس الطائرة حيث اشتبه أحمد سيد الصغير رئيس قسم اللجنة الجمركية في أحد الركاب المصريين، وبالعرض على محمود سليمان مدير إدارة الحركة قام بتكليف محمود صابر مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه، تبين وجود 45 شريطا بكل شريط 14 قرصا بإجمالي 630 قرصا من عقار أوكسي (Oxy contin) المدرج بجدول المخدرات المدرج بجداول المخدرات.

قرر محمد حفظي مدير الإدارة بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.​

ضبط أقراص مخدرة مطار القاهرة إيطاليا تهريب

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