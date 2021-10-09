من أعظم 5 ناشطات عام 2013.. من هي مشيرة خطاب رئيسة الـ "قومي حقوق الإنسان"؟

كتب- محمد نصار:

تترأس السفيرة مشيرة خطاب، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام قليلة.

وتأتي رئاسة السفيرة مشيرة خطاب للمجلس خلفا للوزير محمد فايق، رئيس المجلس السابق.

وحصلت خطاب على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1967 لتنال بعد ذلك درجة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما حصلت أيضا مشيرة خطاب على درجة الماجستير من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدولية: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد من أجل السلام - دراسة تحليلية.

تدرجت مشيرة خطاب عقب تخرجها في المناصب بالسلك الدبلوماسي بدءًا من ملحق إلى سفير ممتاز ثم مساعدا لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية.

التحقت السفيرة مشيرة خطاب بوزارة الخارجية عام 1968 بعدما تمكنت من اجتياز المسابقة السنوية لاختيار أصلح العناصر للعمل الدبلوماسي.

وتولت خطاب منصب سفيرة لمصر لدي لدى جمهوريتي التشيك والسلوفاك بين العامين 1992و1994، كما تولت منصب أول سفيرة لدى جمهورية جنوب أفريقيا بين العامين 1994 و1999.

وشغلت أيضا منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنصب مساعد وزير الخارجية المصري لمدة عام، ومنصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ورئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تم اختيارها وزيرة للأسرة والسكان في حكومة الفريق أحمد شفيق، وعملت خبيرة ونائبة رئيس إحدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وكانت عضوا بمجلس الإدارة الدولي لمجموعة المرأة في الدبلوماسية التي أسستها وزيرة الخارجية الإيطالية.

حافظت مشيرة خطاب على دورها الأكاديمي؛ فعملت أستاذا زائرا في حقوق الإنسان وقضايا النوع بجامعة بيروجيا للأجانب في إيطاليا (منذ 2011 وحتى الآن)، وأيضًا عملت كـ "أكاديمي زائر" في مجال السياسات العامة بمركز ودروو ولسون الدولي للدارسين Woodrow Wilson International Center for scholars-Washington DC- واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية (2012).

في شهر ديسمبر من العام 2013 جرى اختيار السفيرة مشيرة خطاب ضمن أعظم 5 ناشطات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحتلت المركز الثالث في الترتيب.

اهتمت بالعمل على قضايا تمس المرأة والطفل ومنها تحديد النسل وختان الإناث والزواج العرفي وزواج القاصرات من أجانب مقابل مبلغ من المال وغيرها.