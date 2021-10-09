محافظ الجيزة يفتتح الملتقى التوظيفي لتشغيل الشباب بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، الملتقي التوظيفي لتشغيل الشباب، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

يأتي ذلك بحضور ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومحمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وبالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والصناعة، والغرف التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، بمشاركة أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والجودة والأمن والمأكولات والمطاعم والحاسب الآلي.

وأكد المحافظ، على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما التقى المحافظ مع عدد من الشباب الذين يتقدمون إلى الوظائف المطروحة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وشدد المحافظ، على الشركات، ضرورة الالتزام ببنود العقد مع الشباب حفاظاً على حقوق العمالة وتنفيذا للتكليفات الرئاسية بالحفاظ على حقوق العمال، تجنبا المساءلة القانونية.

ويوفر الملتقى أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للراغبين بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.

وكانت محافظة الجيزة، دعت الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل، إلى ملء استمارة الرغبات بالرابط التالي لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم ولكي يكون لهم الأولوية نظرا للاقبال الكبير من قبل الراغبين.

اضغط هنا