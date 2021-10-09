نائب محافظ القاهرة: إزالة 904 عقارات بمنطقة عزبة أبو قرن وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي

كتب- محمد نصار:

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن العشوائية والمصنفة بغير الآمنة على قاطنيها، والتي تقع بنطاق حى مصر القديمة؛ أسفرت عن إزالة وإخلاء عقارات بإجمالي 904 عقارات من أصل 1413 عقارا، بنسبة تنفيذ تقارب 65% .

وأضافت نائب المحافظ - خلال متابعتها لأعمال الإزالة والوقوف على آخر المستجدات وتذليل أي عقبات والتعامل معها بشكل فوري اليوم السبت - أنه جرى إخلاء 2233 أسرة، وتم تسكين المستحقين فور الإخلاء وتسليمهم وحدات بديلة بمشروع (معا) بحي السلام بوحدات مؤثثة ومجهزة بالكامل.

وأكدت نائب المحافظ السعي بخطى متلاحقة لتحقيق هدف الانتهاء من أعمال الإزالة طبقا للخطة المعدة لذلك وفي الموعد المحدد، وذلك في ظل وجود إرادة سياسية قوية ممثلة في تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنجاز الخطة الاستراتيجية لتحقيق نقلة تاريخية وحضارية لتطوير القاهرة، وإعادة رونقها وسياقها التاريخي، إلى جانب تعويض قاطني المناطق العشوائية بوحدات بديلة مجهزة ومؤثثة بمشروعات متكاملة الخدمات والمرافق.

يأتي ذلك تأكيدا على استكمال خطة الدولة لإحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق التاريخية ذات الطابع المميز، حيث تتميز منطقة الفسطاط بوجود عدد من المباني الدينية الأثرية، على غرار مسجد عمرو بن العاص، أحد أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، بجوار الكنائس القديمة (المعلقة، وماري جرجس، وأبو سيفين، والعذراء)، والمعبد اليهودي، وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة، الذي يقع بالقرب بحيرة عين الحياة والذى يدعم استغلالها بشكل مثالي في الجذب السياحي والترفيهي.​