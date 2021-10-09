وظائف لمختلف الأعمار.. رئيس الغرفة التجارية يتفقد الملتقى التوظيفي بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، صباح اليوم، الملتقى التوظيفي بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوى العاملة في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بالهرم.

ويشارك في الملتقى أكثر من 97 شركة ومؤسسة كبرى منهم 50 شركة متواجدين داخل المخيم المكيف الذي يقام فيه الملتقى و47 شركة تتواصل مع طالبي الوظائف من خلال مواقعهم الإلكترونية، وذلك لتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

وقال إمبابي خلال الجولة، إن الملتقى التوظيفي يشارك فيه ما يقرب من 97 شركة في كافة المجالات ومنها العقارات والاتصالات والسيارات والخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أكثر من 6000 آلاف وظيفة لمختلف المؤهلات الدراسية ومختلف الأعمار.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن هذا الملتقى يعد الأكبر من حيث توفير الوظائف المتاحة وعدد الشركات المشاركة في الملتقى.

وأضاف أن الملتقى سيتم تنظيمه بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوى العاملة وتم تحديد موقع الملتقى بأرض، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المتقدمين من الشباب للبحث عن الوظائف.

ومن المقرر، أن يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الملتقي التوظيفي لتشغيل الشباب، بعد قليل، بمشاركة أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والجودة والأمن والمأكولات والمطاعم والحاسب الآلي والصناعات الغذائية و المشروعات السياحية والاستثمار السياحي والتحاليل الطبية والكافيهات والغزل والنسيج وصناعة الألومنيوم والنسيج.

ودعت المحافظة، الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل، إلى ملء استمارة الرغبات بالرابط التالي لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم ولكي يكون لهم الأولوية نظرا للاقبال الكبير من قبل الراغبين.أضغط هنا