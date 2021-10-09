برابط التعاقد في الحال.. تعرف على أبرز فرص العمل المطروحة بالملتقى التوظيفي بالجيزة

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وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان عددًا من مشروعات المحافظة الزراعية

كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الملتقي التوظيفي اليوم السبت، لتشغيل الشباب، بعد قليل، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

يأتي ذلك بحضور وزارتي القوى العاملة والصناعة ،والغرف التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، بمشاركة أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والجودة والأمن والمأكولات والمطاعم والحاسب الآلي والصناعات الغذائية و المشروعات السياحية والاستثمار السياحي والتحاليل الطبية والكافيهات والغزل والنسيج وصناعة الألومنيوم والنسيج.

ويوفر الملتقي أكثر من 6 آلاف فرصه عمل للراغبين بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.

وتبدأ الرواتب لفرص العمل المطروحة، من 2000 جنيه، كما تشمل فرص العمل، تأمين طبي واجتماعي.

ودعت المحافظة، الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل، إلى ملء استمارة الرغبات بالرابط التالي لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم ولكي يكون لهم الأولوية نظرا للإقبال الكبير من قبل الراغبين.

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وللتعرف علي تفاصيل الملتقي والشركات المشاركة والوظائف المتاحة بكل شركة من خلال الفيديو التوضيحي الآتي: