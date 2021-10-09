استقال أمينا وعاد نائبا للرئيس.. من هو السفير محمود كارم نائب رئيس القومي لحقوق الإنسان؟

كتب- محمد نصار:

أعلن مجلس النواب منذ أيام قليلة التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب خلفا للوزير محمد فايق.

وجاء في منصب نائب رئيس المجلس ضمن التشكيل الجديد السفير محمود كارم، والذي حصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984، بأعلى درجات التفوق ومرتبة الشرف.

عمل كارم بسفارات بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك كممثل لبلاده في اللجنة السياسية الأولى للأمن ونزع السلاح وانتخب بالإجماع مقررا لهيئة نزع السلاح 1981، ومثل مصر في مجلس الأمن واجتماعات عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي ثم مندوبا مناوبا في مؤتمر نزع السلاح في جنيف حتى عام 1992 حيث اختير لرئاسة العديد من لجان الأمم المتحدة.

وعينه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عضوا في مجموعة الخبراء الدوليين لدورة الوقود النووي وشارك كعضو في المجلس الاستشاري للسكرتير العام للأمم المتحدة لنزع السلاح منذ عام 2004 وحتى 2009 حيث قدم العديد من الأوراق والدراسات حول أمن الطاقة وتفعيل آليات واتفاقيات نزع السلاح والأمن والسلم الدوليين وصدر بحقه خطاب شكر شخصي من السكرتير العام، كما عينة السكرتير العام كخبير في العديد من اللجان ومجموعات العمل حول مختلف القضايا الدولية.

كما عمل سفيرا لمصر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج حتى عام 2009، وقد عمل قبل ذلك سفيرا لمصر في اليابان حتى 2004، ثم مساعدا لوزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية ومساعدا لوزير الخارجية للشئون الآسيوية.

وصدر من مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية عام 1999 قرار إشادة بحقه نظراً لرئاسته الناجحة للجنة العربية المكلفة بإعداد مشروع معاهدة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل على مدى سنوات طويلة.

السفير محمود كارم له العديد من المؤلفات الدولية الحائزة على جوائز دولية منها كتابه الذي نشر عن دار Praeger/Greenwood الأمريكية للنشر سنة 1988 عن "إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط " باللغة الإنجليزية وتم ترشيح هذا الكتاب لجوائز دولية عديدة وكان كتابه نموذجا لعمل مجموعة الخبراء الدوليين لإعلان قارة أفريقيا خالية من السلاح النووي عام 1996 وقد حصل كتابه من مؤسسة CHOICE العالمية على جائزة أفضل كتاب نشر في الولايات المتحدة عام 1988 في مجال العلاقات الدولية وتم ترشيحه لجوائز دولية عديدة.

للسفير محمود كارم أيضا العديد من المؤلفات عن أمن الخليج وإيران، وشارك في العديد من الدراسات ومجموعات الخبراء والمؤتمرات الدولية، وقد عمل كارم خلال السنوات الماضية أستاذا زائرا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية في عدة جامعات مرموقة بمصر والولايات المتحدة واليابان.

وقد اختير من قبل الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي والمنظمات المدنية عام 2006 كأفضل سفير أجنبي في أوروبا وبروكسل، وحصل من ملك بلجيكا عام 2010 على أرفع وسام ملكي يمنح لأي سفير أجنبي، وحصل أيضا على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة عام 1979 ومنحته وزارة الدفاع وسام وميدالية الهيئة الهندسية عام 1999 تقديرا لدوره في إدراج مشكلة الألغام كمشكلة قومية منذ أن تولى إدارة نزع السلاح بالخارجية عام 1992 وتوفير معدات لازمة للتطهير.

كما تم انتخاب السفير محمود كارم أمينا عاما للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مارس 2010 وإعادة انتخابه لنفس المنصب بعد الثورة مرتين حتى استقال في ديسمبر 2012، وقد صدر له موخرا مع هانز بليكس المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية كتاب عن مركز جنيف للسياسات الاستراتيجية والمعهد العربي لدراسات الأمن بالأردن، واختار حلف الأطلنطي NATO السفير كارم عضوا في مجلس إدارة مؤسسة كلية دفاع الحلف في روما حتى الآن.