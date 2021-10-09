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الالتزام بالجودة.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لشقق"سكن لكل المصريين"

10:29 ص السبت 09 أكتوبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد الجزار، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين الراغبين، المنطبق عليهم الشروط.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، والالتزام بأعلى جودة فى التنفيذ، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

عاصم الجزار وزارة الإسكان شقق سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية

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