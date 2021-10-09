الأحد.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة صلاح عبد الصبور

كتب- مصراوي:

يقيم بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء غد الأحد، احتفالية كبرى بمقر البيت بمركز إبداع الست وسيلة (خلف الجامع الأزهر)، لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور لأفضل ديوان مخطوط لشعر الفصحى، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي .

ضمت لجنة التحكيم من الشعراء: أشرف عامر، حسن طلب، حسين حمودة، السماح عبد الله ومحمد السيد إسماعيل وتقدم للمسابقة 41 ديوان شعر فصحي من مختلف محافظات مصر.

كان قطاع صندوق التنمية الثقافية قد أعلن عن المسابقة أوائل شهر يوليو الماضي، والتي تزامن إطلاقها مع احتفالات مختلف قطاعات الوزارة بذكرى الراحل الكبير.