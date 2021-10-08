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​كيف تتعامل المدرسة مع الطالب في حالة إصابته بفيروس كورونا؟

10:26 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
​كيف تتعامل المدرسة مع الطالب في حالة إصابته بفيروس كورونا؟

فيروس كورونا

كتب– أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية التعامل في حالة ظهور إصابات أو حالات اشتباه بفيروس كورونا في المدرسة.

وقالت الوزارة، في خطاب لها، إنه حال ملاحظة المشرف أو الزائرة الصحية بالمدرسة، وجود علامات الأعياء على الطالب بعد دخوله للمدرسة يتم عزله في غرفة (غرفة عزل) ويتم استعدعاء ولي الأمر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن طبيب المدرسة يتأكد من بيان اشتباه المرض من عدمه، ويكون الطالب معزولًا حتى قدوم ولي الأمر، ويتم عزله بصحبة أحد المشرفين مع ارتدائهما للكمامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وشددت الوزارة على أنه يمنع الطالب من ارتداء الكمامة في حالة وجود ضيق للتنفس مع إبلاغ الإدارة التعليمية والصحية في حالة الاشتباه.

فيروس كورونا وزارة التربية والتعليم المدارس غرفة العزل

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