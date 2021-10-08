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بينها مصر.. شكاوى من تعطل "انستجرام ومكالمات ماسنجر" في بعض الدول

09:36 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
بينها مصر.. شكاوى من تعطل "انستجرام ومكالمات ماسنجر" في بعض الدول

إنستجرام

وكالات:

يعاني بعض مستخدمي تطبيق انستجرام في عدة دول، بينها مصر، من تعطل الخدمة، فضلا عن توقف خدمة المحادثات الصوتية في تطبيق "ماسنجر".

وذكرت "سي إن بي سي" عربية، أن "‏هناك شكاوى من توقف موقع انستجرام في بعض الدول".

وكانت توقفت خدمات تطبيقات شركة "فيسبوك" منذ أيام على مستوى العالم، ما أثار استياء مستخدمي التطبيق.‎

انستجرام ماسنجر مصر شركة فيسبوك

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