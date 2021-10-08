بينها مصر.. شكاوى من تعطل "انستجرام ومكالمات ماسنجر" في بعض الدول
وكالات:
يعاني بعض مستخدمي تطبيق انستجرام في عدة دول، بينها مصر، من تعطل الخدمة، فضلا عن توقف خدمة المحادثات الصوتية في تطبيق "ماسنجر".
وذكرت "سي إن بي سي" عربية، أن "هناك شكاوى من توقف موقع انستجرام في بعض الدول".
وكانت توقفت خدمات تطبيقات شركة "فيسبوك" منذ أيام على مستوى العالم، ما أثار استياء مستخدمي التطبيق.
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