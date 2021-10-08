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رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح

08:28 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح

جاستن ويلبي

كتب- مينا غالي:

قال جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم إن الإقليم الجديد الذي يدشنه للكنيسة الأسقفية اليوم يحمل اسم الإسكندرية إذ كان لها مكانة كبيرة في العالم القديم وتغطي مساحة كبيرة جدًا من المحيط الأطلسي وحتى البحر الأحمر فهي في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وغرب الأراضي المقدسة، مضيفًا: "الإسكندرية حفظت لنا الإيمان المسيحي في أوقات الشدة والاضطرابات".

واستكمل خلال صلوات تدشين إقليم الإسكندرية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك إن مصر كانت أرضًا للاجئين فقد انقذت العائلة المقدسة واستقبلت يوسف ويعقوب قبل ذلك.

وأكد ويلبي إن الإقليم الجديد سيدار ذاتيًا لأنه مسئول عن نفسه فنحن في شراكة مستقلة ونتحد معًاً بالمحبة وليس بالقانون الكنسي، لقد جئت إلى هنا ليس إجبارًا ولكن بدعوة من رئيس الأساقفة هنا​

جاستن ويلبي أساقفة كانتربري اللاجئين كاتدرائية جميع القديسين منطقة الزمالك

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