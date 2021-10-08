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خبير موارد مائية: انخفاض منسوب المياه في بحيرة سد النهضة

08:17 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
خبير موارد مائية: انخفاض منسوب المياه في بحيرة سد النهضة

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بدء تراجع منسوب بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وقال أستاذ الجيولوجيا إن اليوم الجمعة، شهد تراجعًا في منسوب المياه ببحيرة سد النهضة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 579 مترًا فوق سطح البحر، طوال شهري أغسطس وسبتمبر نتيجة ارتفاع الفيضان بتخزين 10 مليار متر مكعب.

وأضاف شراقي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الصورة الفضائية توضح حواف البحيرة التي تقل حدتها ووضوحها مع انخفاض معدل الأمطار في أكتوبر عن أغسطس أو سبتمبر، بينما يبلغ فيه إيراد النيل الأزرق حوالي 6.5 مليار متر مكعب.

وأشار شراقي إلى استمرار انخفاض البحيرة تدريجيًا الأيام القادمة للوصول إلى منسوب التخزين الثاني، وهو 573 مترًا بإجمالي تخزين 8 مليارات متر مكعب.

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سد النهضة بحيرة سد النهضة سد النهضة الإثيوبي إثيوبيا

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