أمين "صحة النواب" يكشف لمصراوي موقف اللجنة من تعطيل الدراسة إذا ارتفعت إصابات كورونا

(مصراوي):

كشف كريم بدر رزق الله أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع وزارتي الصحة والتعليم بشأن الإجراءات المتخذة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال كريم بدر في تصريح لـ"مصراوي"، إن أعضاء اللجنة كافة وبالتعاون والتنسيق مع اللجان النوعية بمجلس النواب على تواصل مستمر مع قيادات وزارة الصحة والتعليم في كافة المحافظات للإطلاع منهم على خطتهم خلال العام الدراسي وخصوصا بعد العودة إلى المدارس والحضور والغياب في ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا.

وأضاف كريم أن كل المؤشرات والمعلومات التي تم الحصول عليها من قبل الجهات التنفيذية بشأن خطة العام الدراسي الجديد تؤكد أن التنسيق مستمر بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى جودة الاستعدادات الراهنة لعودة الطلاب إلى مدارسهم بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف.

وأشار أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة لديها من الخبرات والمهارات التي تجعلها على متابعة مستمر بالخطة التي وضعتها وزارة الصحة والتعليم من أجل العام الدراسي الجديد، موضحا أن وزارة التعليم أكدت أنها انتهت من تطعيم كافة العاملين بها بفيروس كورونا وخصوصا من لهم تواصل مباشر مع الطلاب.

وشدد على أن اللجنة لم ولن تتهاون مع أي إجراءات لا تحقق الحفاظ على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أن اللجنة ستتواصل على مدار الأيام القادمة من أجل التأكيد من صحة كافة الإجراءات.

ونوه كريم بدر إلى أن اللجنة وبالتعاون مع اللجان النوعية الأخرى ستقوم بزيارات ميدانية على المدارس والجامعات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مناشدا في نفس الوقت الطلاب وأولياء الأمور بمعاونة القائمين على العملية التعليمية من أجل نجاح العام الدراسي الجديد بدون مشاكل.

وحول توصيات اللجنة بشأن تعطيل العام الدراسي إذا ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أكد أمين سر اللجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع الموقف وحال ارتفاع عدد الإصابات ستتواصل مع الجهات التنفيذية صاحبة القرار وتقوم بدراسة الموقف وحينها سيتم أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الأمور حاليا تحت السيطرة والعدد محصور والإصابات ليس مرتفعة إلى مرحلة الخطر.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والبعد عن التجمعات، حتى نحد من الموجة الرابعة التي تمر بها مصر حاليا.

وكشف أنه نظرا للتطعيمات وللاستجابة لطرق الوقاية فان الحالات المصابة حالات بسيطة أو متوسطة ويتم التعامل معها، والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى، أو الرعاية المركزة، هناك قدرة استيعابية كبيرة جدا لهذه الحالات، والتعامل معها سواء بوجود الأسرة بالمستشفيات، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

وتستعد محافظات الجمهورية لانطلاق قطار العام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا واستمرار الدولة في تقديم التطعيم في كافة المدن والمحافظات.