"ما تعملو كوبري هنا".. توجيهات من السيسي بشأن تخفيف الحركة على عدد من الطرق (فيديو)

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس السيسي، وصلة أم القمر الواصلة بين طريقي "القاهرة/ الإسماعيلية" و"القاهرة/ السويس".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن طريق أم القمر يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل، التى تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة، إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

كما تفقد الرئيس كذلك الكوبري المار أعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق "القطامية - العين السخنة".

وتوقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع، جاء بها: "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور المهم والحمد لله رب العالمين".

الفيديو..