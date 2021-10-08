رئيس "الأسقفية" الشرفي: نصحح الصورة المشوهة في الغرب عن الإسلام

كتب- مينا غالي:

روى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي، رحلة تأسيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الذي يتم تدشينه بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية اليوم بحضور جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة في العالم.

رئيس الأساقفة الشرفي قال في كلمته خلال حفل التدشين إن رحلة الكنيسة الأسقفية في مصر بدأت قبل 200 عام عندما التقت رغبة عدد من المسيحيين الأسقفيين في بناء مكان يتعبدوا فيه مع كرم وسماحة الوالي المسلم محمد علي باشا والي مصر، الذي خصص قطعة أرض لبناء أول كنيسة اسقفية بالإسكندرية.

وعندما ازدادت أعداد أعضاء الكنيسة توالى صدور القرارات الملكية والجمهورية بإنشاء الكنائس في العديد من مدن مصر، مؤكدا إن الكنيسة ساهمت في تصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن الإسلام والمسلمين من خلال الزيارات الدولية المتبادلة.

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