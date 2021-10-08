بالصور.. فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي للأطباء
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كتب- أحمد جمعة:
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بدء فرز الأصوات بمقر اللجان الانتخابية تمهيداً للإعلان عن نتيجة الانتخابات.
وجرى غلق باب التصويت في تمام الخامسة مساءً وذلك طبقا لنص القانون.
وأجريت انتخابات التجديد النصفي للأطباء اليوم تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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