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الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات "الأطباء"

07:28 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات "الأطباء"

النقابة العامة للأطباء

كتب- أحمد جمعة:

تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمرا صحفياً يوم الأحد المقبل؛ للإعلان عن النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بدء فرز الأصوات بمقر اللجان الانتخابية تمهيداً للإعلان عن نتيجة الانتخابات.

وجرى غلق باب التصويت في تمام الخامسة مساءً وذلك طبقا لنص القانون.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي للأطباء اليوم تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

النقابة العامة للأطباء انتخابات نقابة الأطباء نقابة الأطباء فيروس كورونا

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بالصور.. فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي للأطباء

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