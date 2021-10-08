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حدث في 8 ساعات| حقيقة الاستغناء عن موظفي الضرائب وتذاكر المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين

07:11 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
حدث في 8 ساعات| حقيقة الاستغناء عن موظفي الضرائب وتذاكر المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها توضيح من الحكومة بشأن حقيقة الاستغناء عن موظفي الضرائب، والنقل تحدد قيمة تذاكر النقل العام بعد زيادة أسعار البنزين، والأرصاد تعلن درجات حرارة السبت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي عبدالفتاح السيسي جامعة الأزهر الهيئة العامة للأرصاد وزارة النقل الضرائب مجلس الوزراء

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