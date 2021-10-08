ضبط أقراص مخدرة وشعر ومكملات غدائية مع راكبين في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الشعر الطبيعي والمكملات الغدائية والسجائر الإلكترونية، أخفاها راكبين مصريين فور وصولهما من الإمارات وإيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة "فلاي إيجبت" القادمة من رأس الخيمة، اشتبه إبراهيم مصطفى مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري حاول الخروج وسط الزحام الشديد بصالة الوصول، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة حسام سليمان مأمور الجمرك، الذي أكد وجود كثافات متماثلة داخل الحقائب، وبالعرض على مدحت عبدالصبور نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هند مجدي مأمورة الجمرك تحت إشراف محمد عبدالوهاب المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 14 كيلو من الشعر الطبيعي المستعار، وعدد من السجائر الإلكترونية، وعبوات المكملات الغذائيه مختلفة الأنواع والأشكال أخفاهم الراكب داخل حقائبه.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران العربية، والقادمة من برجامو، اشتبه إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من إيطاليا، وتم تشكيل لجنة من أحمد عمر مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 300 قرص من عقار كونترمال المدرج في جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر محمد لطفي عامر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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