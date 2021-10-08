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السيسي يتفقد طريق وصلة "أم القمر" الرابطة بين طريقي الإسماعيلية والسويس

05:31 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر، الذي يربط ما بين طريق "القاهرة - الإسماعيلية"، وطريق "القاهرة - السويس"، حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وباجمالى قطاعات بطول 102 كم.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن طريق أم القمر يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل، التى تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة، إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

كما تفقد الرئيس كذلك الكوبري المار أعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق "القطامية - العين السخنة".

وتوقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع، جاء بها: "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور المهم والحمد لله رب العالمين".

السيسي طريق إسماعيلية الصحراوي طريق السويس الصحراوي

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