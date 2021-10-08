إغلاق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، إغلاق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي في الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت النقابة أنه إذا تبين وجود ناخبين بداخل أحد مقار الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وتوافد عشرات الأطباء، على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية؛ للتصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

تضمنت المقاعد التي من المقرر إجراء الانتخابات عليها بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن و3 تحت السن.

وبشأن أعضاء مجلس النقابة على مستوي الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، أما أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية تضمن عضو واحد فقط عن كل منطقة.​