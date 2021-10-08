الجيزة: حملات تطهير وتعقيم موسعة بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

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شهدت مدارس محافظة الجيزة على مدار اليومين الماضيين أعمال رش وتطهير وتعقيم شاملة قبل استقبالها الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومدراء الإدارات التعليمية كلا في نطاقه لتكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم للمدارس.

ووجه محافظ الجيزة بإجراء جولات ميدانية للمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

ووجه المحافظ، مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وضرورة توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة، مشددآ على تقييم أداء مديري المدارس بشكل دوري.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الأنارة وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات الموجودة بمحيط المدارس وذلك بشكل دوري.

وقال راشد إن العام الحالي سيشهد دخول ٧١ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والتي تبلغ تكلفتها ٦٦٠ مليونا وبإجمالي ١٧٢٤ فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف راشد أنه سيتم دخول ٤١ مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى ٤٩٠ مليون جنيه بإجمالي ١١٨٢ فصلا دراسياً و ٢٦ مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى ١٢٩ مليونا بإجمالي ٥٠١ فصل، بالإضافة إلى ٤ مدارس إحلال كلي وجزئي وتعلية بتكلفة تقديرية حوالي ٤١ مليون جنيه بإجمالى ٤١ فصلا دراسيا.

وأكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس.

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