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السكة الحديد: انتظام حركة مسير القطارات بخط "امبابة - إيتاي البارود"

01:07 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
السكة الحديد: انتظام حركة مسير القطارات بخط "امبابة - إيتاي البارود"

السكة الحديد

كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة مسير القطارات بخط امبابة / المناشي / إيتاي البارود) بعد رفع كابل الضغط العالي (66 ألف فولت) أعلي السكة بكم 11.200 بمعرفة شركة الكهرباء، والذي تسبب في تعطل الحركة بمحطة أوسيم صباح اليوم.

وكشفت هيئة السكة الحديد، تفاصيل تعطل حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم (خط إمبابة / المناشي / إيتاي البارود) بسبب كابل ضغط عالي (66 ألف فولت) أعلي السكة بكم 11.200

وقالت السكة الديد في بيان، الجمعة، إن حركة مسير القطارات توقفت بمحطة أوسيم (خط إمبابة / المناشي / إيتاي البارود) صباح اليوم، لتدلي كابل ضغط عالي تابع لشركة نقل الكهرباء أعلي السكة بكم 11.200 بحوش المحطة ومعارض لحركة مسير القطارات.

وأضافت السكة الحديد، أنها علي الفور تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحجز القطارات علي جانبي العطل، وجاري التعامل مع الحدث بمعرفة شركة نقل الكهرباء، لرفع الكابل لعودة الحركة الى طبيعتها

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنها تقوم حالياً بتدوير القطارات من محطة برطس لخدمة الركاب.

السكة الحديد حركة القطارات امبابة إيتاي البارود

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