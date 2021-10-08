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الأزهر: قرار القضاء الصهيوني بأحقية اليهود بالصلاة بالمسجد الأقصى استخفاف بالمواثيق الدولية

12:31 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
الأزهر: قرار القضاء الصهيوني بأحقية اليهود بالصلاة بالمسجد الأقصى استخفاف بالمواثيق الدولية

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات قرار قضاء الكيان الصهيوني، الذي يمنح الصهاينة حقًا بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا واستخفافًا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية واستفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

ودعا الأزهر، في بيان له، الجمعة، المجتمع الدولي للاضطلاع بمهامه واتخاذ كافة الإجراءات ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق دور العبادة الفلسطينية والمسجد الأقصى، ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ودعم نضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها.

وشدد الأزهر الشريف بأن الأقصى رمز إسلامي خالص، وأن المحاولات الصهيونية لتهويد القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك هي محاولات محكوم عليها بالفشل، فقد مضت سنة التاريخ - التي لا تتخلف - إلى طي صفحة الاحتلال، وإزالة آثار عدوان المعتدين على الحقوق والمقدسات، وسيبقى المسجد الأقصى حرمًا إسلاميًا خالصًا، وستبقى القدس عربية، والاحتلال إلى زوال، ولو بعد حين.

الأزهر الشريف القضاء الصهيوني المسجد الأقصى بالمواثيق الدولية المواثيق الدولية الشعب الفلسطيني

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