منزلة الشهيد في الإسلام.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الروضة بطور سيناء - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، مسجد الروضة بمدينة طور سيناء، ضمن الاحتفالات بانتصارات أكتوبر.

وقال وزير الأوقاف، إن المسجد يعد أكبر مسجد بمدينة الطور، حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

وأضاف أنه سيتم افتتاح مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة الطور، وتبلغ مساحته الإجمالية 1000 متر، وصحنه 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد في الإسلام».

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

​