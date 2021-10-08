اليوم.. وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون مسجد الروضة بمدينة الطور

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، مسجد الروضة بمدينة طور سيناء، ضمن الاحتفالات بانتصارات أكتوبر.

ويعد أكبر مساجد المدينة من حيث المساحة، وقال وزير الأوقاف في إن المسجد يعد أكبر مسجد بمدينة الطور، حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم افتتاح مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة الطور، وتبلغ مساحته الإجمالية 1000 متر، وصحنه 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد في الإسلام»، إضافة إلى نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة بوسائل الإعلام.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وصلا أمس إلى مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادا لافتتاح مسجد الروضة بمدينة الطور، وذلك على هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ٤٨ لانتصار أكتوبر.

وكان في استقبالهما اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والشيخ اسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.