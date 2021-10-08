الأوقاف توزع 13 طن لحوم أضاحي في 4 محافظات.. اليوم

توزع وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 13 طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف في 4 محافظات.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار الدور المجتمعي للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تقرر توزيع 13 طنا من لحوم المشروع على محافظات: شمال سيناء وسوهاج وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بواقع 4 أطنان لمحافظتي شمال سيناء وسوهاج و3 أطنان لمحافظة جنوب سيناء وطنين لمحافظة البحر الأحمر، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1110 أطنان من اللحوم بمحافظات: القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح.

وأكدت وزارة الأوقاف، ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر المستفيدة من المشروع الذي يأتي في إطار الدور الاجتماعي للوزارة والذي تقوم به إلى جنب الدور الدعوي، مؤكدة أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.

وشددت الوزارة، على ضرورة ألا يكون هناك أعمال تصوير لعملية التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.​