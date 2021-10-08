فيلا في الزمالك بـ4600 جنيه.. كيف كانت أسعار العقارات في فترة حرب أكتوبر؟

كتب - مينا غالي:

تضمنت الصحف المصرية الصادرة، خلال فترة شهر أكتوبر عام 1973، عددًا من الإعلانات المبوبة التي تهم المواطنين، وخاصة إعلانات العقارات منها، والتي تباينت بين الإيجار والشراء، والتي يستعرضها مصراوي في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر.

جاء من بين إعلانات العقارات المنشورة في صحف أكتوبر 73: مطلوب شقة غرفتان بلوازمهم بالمعادي بإيجار معتدل، مع وضع رقم تواصل الطالب جواره.

كما جاء تحت عنوان "مطلوب شراء".. نشتري فورًا منزل أو فيلا بناء حديث من 2000- 6000 جنيه، وإلى جواره رقم التليفون، فيما عنونت الصحيفة تحت عنوان "فيلات وعمارات": بـ1725ج منزل 113م 8 شقق بروض الفرج بمكتب الخدمات 19 بميدان العتبة.

كما عرض إعلان آخر يقول: فيلا فاخرة بالزمالك.. 15 ألف جنيه ثلاثة أدوار بحديقة كبيرة 600 متر وجراجين المخابرة مع المالك رأسًا أو بوسطاء ص.ب 2046.

وفي إعلان آخر.. 4600 جنيه عمارة 4 أدوار بمنطقة استغلالية بهليوبوليس يمكن تعليتها دورين – مباني وأساسات متينة جدًا إيجارها القديم 28 جنيهًا ت: 40535.