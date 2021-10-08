Masrawy logo white

مائل للبرودة ليلاً.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

05:00 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
مائل للبرودة ليلاً.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الطقس

كتب - مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء، وذلك خلال الأسبوع المقبل حتى الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد 10 أكتوبر يسود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 1: 2 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن 2: 3 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

ويسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتاخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي:

​​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرياح

الخبر التالى:

مصر حصلت على 8 درجات.. تفاصيل مناظرة الـ 90 دقيقة بين سمير فرج وشارون (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الحكومة ترفع سعر البنزين 25 قرشا بداية من صباح الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا