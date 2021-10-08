فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

انطلقت صباح الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد المجالس الفرعية، تحت إشراف قضائي، وفقًا للإجراءات الاحترازية.

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، مشيرةً إلى أن مقرات الانتخابات تفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ودعت اللجنة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أوالنقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد إشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.​

تضمنت المقاعد التي من المقرر إجراء الانتخابات عليها بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن و3 تحت السن.

وبشأن أعضاء مجلس النقابة على مستوي الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، أما أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية تضمن عضو واحد فقط عن كل منطقة.​