منها الحروق العميقة.. الصحة تكشف 4 أسباب وراء نقص "الألبومين"
كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك، يوضح 4 أسباب تؤدي إلى حدوث نقص في الألبومين (أحد مشتقات البلازما والبروتين الأساسي الموجود في الدم ويتم إنتاجه بالكبد).
واستعرضت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الأسباب على النحو التالي:
- نقص إنتاج الألبومين في الكبد والذي يحدث نتيجة الإصابة بأمراض الكبد المزمنة وسرطانات أو فشل الكبد.
- أمراض الكلى التي يتم خلالها إفراز الألبومين في البول بكميات كبيرة.
- حالات الحروق العميقة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الألبومين في الدم.
- لوكيميا الدم وسرطانات الدم الليمفاوية.
وتابعت وزارة الصحة: التبرع بالبلازما يساعد في علاج أصحاب الأمراض الخطيرة.
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