منها الحروق العميقة.. الصحة تكشف 4 أسباب وراء نقص "الألبومين"

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك، يوضح 4 أسباب تؤدي إلى حدوث نقص في الألبومين (أحد مشتقات البلازما والبروتين الأساسي الموجود في الدم ويتم إنتاجه بالكبد).

واستعرضت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الأسباب على النحو التالي:

- نقص إنتاج الألبومين في الكبد والذي يحدث نتيجة الإصابة بأمراض الكبد المزمنة وسرطانات أو فشل الكبد.

- أمراض الكلى التي يتم خلالها إفراز الألبومين في البول بكميات كبيرة.

- حالات الحروق العميقة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الألبومين في الدم.

- لوكيميا الدم وسرطانات الدم الليمفاوية.

وتابعت وزارة الصحة: التبرع بالبلازما يساعد في علاج أصحاب الأمراض الخطيرة.