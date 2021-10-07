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غدًا.. إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

10:36 م الخميس 07 أكتوبر 2021
غدًا.. إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

تُجرى صباح الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد المجالس الفرعية، تحت إشراف قضائي، ووفقا للإجراءات الاحترازية.

وتضمنت المقاعد التي من المقرر إجراء الانتخابات عليها بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن و3 تحت السن.

وبشأن أعضاء مجلس النقابة على مستوي الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، أما أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية تضمن عضو واحد فقط عن كل منطقة.

وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، مشيرة إلي أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

ودعت جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أوالنقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد إشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

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