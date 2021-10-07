عقوبات مشددة.. ننشر أبرز المعلومات عن قانون "التنمر ضد ذوي الإعاقة"

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفى جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن مشروع القانون والتي جاءت كالتالي:

- يهدف المشروع إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.

- تضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر.

- وضع المشروع، حدًا أدنى للعقوبة بالحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.

- شدد مشروع القانون، العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات التالية:

وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر.

إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم.

وتضاعف العقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.

مجلس النواب وافق على مشروع القانون وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

من المقرر التصويت النهائي عليه عقب عودته من مجلس الدولة.

- يتم تطبيق القانون رسميًا بعد صدوره من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية وذلك بعدما يرسله البرلمان لرئيس الجمهورية عقب التصويت النهائي عليه.