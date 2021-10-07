المعاهد الأزهرية: الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر أول أيام العام الدراسي
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية، أن الاحتفاء والاحتفال بذكرى انتصار حرب 1973 واجب على كل المصريين، فهو يوم تاريخي ومهم في تاريخ مصر والمصريين، مؤكدًا أنه لابد أن يشعر أبناء المصريين الحاليين بقيمة ما قدمه آباؤهم وأجدادهم من تضحيات من أجل حرية هذا الوطن واستقلاله.
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية ، قرارًا بأن يكون افتتاح طابور الصباح في أول أيام العام الدراسي والموافق يوم الأحد ١٠ أكتوبر، بتحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تعزيزًا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.
وقرر قطاع المعاهد الأزهرية أن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا اليوم وكلمة المدرسين في الحصة الأولى عن ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 حرب النصر والعزة والكرامة.
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