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المعاهد الأزهرية: الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر أول أيام العام الدراسي

10:03 م الخميس 07 أكتوبر 2021
المعاهد الأزهرية: الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر أول أيام العام الدراسي

قطاع المعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية، ‏أن الاحتفاء والاحتفال بذكرى ‏انتصار حرب 1973 واجب على كل المصريين، فهو يوم تاريخي ومهم في تاريخ ‏مصر ‏والمصريين، مؤكدًا أنه لابد أن يشعر أبناء المصريين الحاليين بقيمة ما قدمه آباؤهم ‏وأجدادهم من ‏تضحيات من أجل حرية هذا الوطن واستقلاله.‏

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية ، قرارًا بأن يكون افتتاح طابور الصباح في أول أيام ‏العام الدراسي والموافق يوم الأحد ١٠ أكتوبر، بتحية العلم ‏والنشيد الوطني لجمهورية مصر ‏العربية، تعزيزًا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.‏

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية أن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا ‏اليوم وكلمة المدرسين في الحصة الأولى عن ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 ‏حرب النصر والعزة والكرامة.‏

قطاع المعاهد الأزهرية انتصارات أكتوبر ذكري انتصارات أكتوبر

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