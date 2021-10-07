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وزيرة التضامن توضّح خطوات تقديم تظلم بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة

09:42 م الخميس 07 أكتوبر 2021
وزيرة التضامن توضّح خطوات تقديم تظلم بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب- مينا غالي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت خطًا ساخنًا برقم 15044 لتحويل الشكاوى والتظلمات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضحت في تصريحات اليوم، إنه سيتم تحويل الشكوى لـ"الطبي" لو كانت المشكلة طبية، ويتم تحويلها لنا في الوزارة لو كانت وظيفية، أما لو كانت مشكلة خاصة باستخراج البطاقة، فيتم التوجه إلى الشركة أو مجمع الإصدارات.

وأضافت "لدينا جزء يتمثل في وضع قائمة من الأسئلة والأجوبة، وكلما يسأل المواطن أسئلة سنضيفها على القائمة، ونتيحها حتى يجد المواطن إجابته دون تعب".

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة

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