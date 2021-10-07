"الري": إزالة ١٥٠٢ حالة تعد على ١٦١ ألف متر مربع

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة ١٥٠٢ حالة تعد على مساحة تبلغ نحو ١٦١ ألف متر مربع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن محافظة البحيرة هي أعلى المحافظات فى التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية بواقع 32,203 تعدٍ، تليها الغربية بواقع 19,814 مخالفة والوادى الجديد هى الأقل فى عدد المخالفات بواقع 12 مخالفة.



وأشارت إلى أن إجمالى أعداد الإزالات المستهدفة من حملة إنقاذ نهر النيل وصلت إلى 163935 حالة بمساحة 18,269 مليون متر مربع تقريبا.